Одесская модель Алена Кравченко, которую прозвали живой Рапунцель, дала совет девушкам, как нужно мыть голову, чтобы вырастить двухметровую косу. Об этом 14 мая написало издание Lenta.ru

Тарзан разделся, чтобы нарисовать тещу © Сергей Глушко/Инстаграм

При этом моет голову всего раз в неделю, но этот процесс занимает у нее около 30 минут. Тем, кто хочет отрастить длинную шевелюру, Кравченко посоветовала во время мытья обязательно делать массаж кожи головы.

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Модель поделилась с журналистами, что иногда наступает на свои волосы, так как с пяти лет отращивала их и теперь нередко ходит с распущенными, чтобы продемонстрировать окружающим свою красоту.

Благодаря рекордной длине косы, рассказала Кравченко, она стала популярной, прохожие часто оборачиваются и просят о совместном фото, а в соцсетях мужчины из разных стран предлагают руку и сердце. К этим предложениям девушка относится скептически, считая, что такие ухажеры видят в ней не личность, а героиню сказки о Рапунцель.