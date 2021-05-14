У самой Кравченко рекордная длина волос — 182 сантиметра, что, естественно, создает определенные сложности в уходе за прической. Девушка рассказала, что никогда не расчесывает влажные волосы и не пользуется феном во избежание повреждений.
При этом моет голову всего раз в неделю, но этот процесс занимает у нее около 30 минут. Тем, кто хочет отрастить длинную шевелюру, Кравченко посоветовала во время мытья обязательно делать массаж кожи головы.
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Модель поделилась с журналистами, что иногда наступает на свои волосы, так как с пяти лет отращивала их и теперь нередко ходит с распущенными, чтобы продемонстрировать окружающим свою красоту.
Благодаря рекордной длине косы, рассказала Кравченко, она стала популярной, прохожие часто оборачиваются и просят о совместном фото, а в соцсетях мужчины из разных стран предлагают руку и сердце. К этим предложениям девушка относится скептически, считая, что такие ухажеры видят в ней не личность, а героиню сказки о Рапунцель.