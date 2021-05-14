Судьба Донбасса и Украине, и Западу безразлична. Поэтому и урегулирование конфликта, и своё будущее граждане ЛДНР связывают с Россией, где существуют понятия справедливости и чести, заявил глава ЛНР.
«Такие заявления ставят четкий диагноз: коллективный Запад — соучастник преступлений, которые творит украинский режим. Им так же безразлична судьба людей, сгоревших в Доме профсоюзов в Одессе, как и смерть детей Донбасса, погибших от рук украинских карателей», — сказал Пасечник.
Полный текст интервью читайте здесь.
Ранее исполнилось 7 лет со дня трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Только по официальным данным, она унесла жизни 48 человек, подавляющее большинство из которых были сторонниками движения «Куликово поле».
Весной этого года Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по «формуле Аррии», в котором центральное внимание уделялось трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.
В ходе мероприятия по видеоконференции выступили экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу, выживший в аде Дома профсоюзов в тот день, и бывший замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи.