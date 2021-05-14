Заявление Запада о том, что Россия виновата в произошедшей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, говорит о том, что западные коллеги вместе с Украиной являются соучастниками этого преступления, сказал в интервью изданию Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Судьба Донбасса и Украине, и Западу безразлична. Поэтому и урегулирование конфликта, и своё будущее граждане ЛДНР связывают с Россией, где существуют понятия справедливости и чести, заявил глава ЛНР.

«Такие заявления ставят четкий диагноз: коллективный Запад — соучастник преступлений, которые творит украинский режим. Им так же безразлична судьба людей, сгоревших в Доме профсоюзов в Одессе, как и смерть детей Донбасса, погибших от рук украинских карателей», — сказал Пасечник.

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2 мая​, Одесса: Антиамериканская инсталляция адекватных одесситов © кадр из видео Украина.ру

Весной этого года Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по «формуле Аррии», в котором центральное внимание уделялось трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

В ходе мероприятия по видеоконференции выступили экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу, выживший в аде Дома профсоюзов в тот день, и бывший замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи.