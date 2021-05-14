«За считаные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», — заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, во время тренировки военные отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.
Командующий подтвердил, что все подразделения круглосуточно находятся в полной боевой готовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться и адекватно отреагировать на военную угрозу.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.