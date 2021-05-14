Подразделения реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины провели учения неподалеку от границ Крыма. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ

«За считаные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», — заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий подтвердил, что все подразделения круглосуточно находятся в полной боевой готовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться и адекватно отреагировать на военную угрозу.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.