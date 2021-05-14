Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна 13 мая устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут», передает РИА Новости

Харьковские неонацисты подрались на ножах в память о Гитлере © Facebook, Marker

В ходе диалога Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку прекратили благодаря благодаря вмешательству телеведущих.

На прошлой неделе в украинском Харькове депутат от правящей партии «Слуга народа», которую возглавляет президент страны Владимир Зеленский, Андрей Тымчук подрался с местным бизнесменом возле отеля Kharkiv Palace. Драку разняли прохожие, а мужчины написали заявления в полицию.