Между политиками возник спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями.
В ходе диалога Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку прекратили благодаря благодаря вмешательству телеведущих.
На прошлой неделе в украинском Харькове депутат от правящей партии «Слуга народа», которую возглавляет президент страны Владимир Зеленский, Андрей Тымчук подрался с местным бизнесменом возле отеля Kharkiv Palace. Драку разняли прохожие, а мужчины написали заявления в полицию.