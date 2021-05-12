Правоохранители 12 мая проводят обыски в доме главы исполнительного комитета партии УДАР Артура Палатного

Идеальный мэр. Кличко победит снегопад с помощью Бандеры © Украина.ру Виталий Кличко.

Про обыски Палатный написал на своей странице в Facebook. По его словам, следственные мероприятия проходят не только в его доме, но и в квартире его экс-супруги.

Политик также заявил, что обыски проводятся с целью оказать давление и запугать членов УДАРа, так как партия составит «сильную конкуренцию на выборах».

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua Виктор Медведчук 12 мая побывал на допросе в прокуратуре.

Его обвинили в госизмене и в «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму». Медведчук заявил, что считает себя невиновным в указанных преступлениях и будет отстаивать свою позицию в суде.