Лидером партии является мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко.
Про обыски Палатный написал на своей странице в Facebook. По его словам, следственные мероприятия проходят не только в его доме, но и в квартире его экс-супруги.
Политик также заявил, что обыски проводятся с целью оказать давление и запугать членов УДАРа, так как партия составит «сильную конкуренцию на выборах».
Днем ранее начались обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Председатель ее политсовета Виктор Медведчук 12 мая побывал на допросе в прокуратуре.
Его обвинили в госизмене и в «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму». Медведчук заявил, что считает себя невиновным в указанных преступлениях и будет отстаивать свою позицию в суде.