Киев принял решение выйти из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах таможни. Такое решение принял Кабинет министров Украины 12 мая

«Проект закона Украины "О выходе из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года" и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины одобрен», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина больше не будет пользоваться общим для СНГ резервом препаратов для животных © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому.

Соглашение подписали страны — участницы СНГ в Москве в 1994 году. Его основной задачей была реализация сотрудничества членов Содружества для того, чтобы улучшить транспортное сообщение, а также правильно взимать таможенные пошлины и т.д.

Ранее, в апреле, украинские власти приняли решение выйти из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных.