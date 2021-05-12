«Проект закона Украины "О выходе из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года" и проект соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины одобрен», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Далее документ должен поступить на утверждение в Верховную Раду, а после этого — на подпись к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Соглашение подписали страны — участницы СНГ в Москве в 1994 году. Его основной задачей была реализация сотрудничества членов Содружества для того, чтобы улучшить транспортное сообщение, а также правильно взимать таможенные пошлины и т.д.
Ранее, в апреле, украинские власти приняли решение выйти из соглашения СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных.