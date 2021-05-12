«Президент Украины отметил офицера-пограничника, который получил ножевые ранения во время выполнения обязанностей в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте ведомства.
Ранее, 19 февраля, 34-летний житель Петербурга нанес пограничнику консульства Украины не менее двух ударов ножом в паховую область и наружную поверхность бедра слева.
Нападавшего на месте инцидента задержала полиция. Его заключили под стражу, отмечалось, что у него нет политических мотивов, предположительно, он психически нездоров. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».
При этом МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России из-за покушения на убийство украинского пограничника.
В Мариинской больнице Санкт-Петербурга пограничнику оказали своевременную медицинскую помощь. МИД России осудил нападение на сотрудника консульства Украины.