Офицер-пограничник Дмитрий Пронько, который был ранен при нападении на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года, получил медаль «За безупречную службу» III степени. Об этом сообщается 12 мая на сайте Госпогранслужбы Украины

«Президент Украины отметил офицера-пограничника, который получил ножевые ранения во время выполнения обязанностей в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте ведомства.

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Нападавшего на месте инцидента задержала полиция. Его заключили под стражу, отмечалось, что у него нет политических мотивов, предположительно, он психически нездоров. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

При этом МИД Украины выразил протест внешнеполитическому ведомству России из-за покушения на убийство украинского пограничника.

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга пограничнику оказали своевременную медицинскую помощь. МИД России осудил нападение на сотрудника консульства Украины.