Обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака, стали еще одним шагом на пути превращения этой страны в тоталитарное государство. Об этом заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина, передает 12 мая РИА Новости

Медведчук рассказал о результатах обыска в его офисе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По ее словам, это событие стало еще одним шагом на пути превращения Украины в тоталитарное государство, где жестоко подавляется инакомыслие и попираются гражданские свободы.

«Для Зеленского эта история является еще одним эпизодом на пути саморазоблачения, сбрасывания масок. Выдвигаясь в президенты, он обещал наказать Порошенко, олицетворявшего кровь и войну. Вместо этого он делает прямо противоположное — организует репрессии против Медведчука, пытавшегося войну остановить», — подчеркнула депутат.

Также она добавила, что празднование 9 Мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру и их симпатии явно принадлежат «Оппозиционной платформе».

«На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента», — пояснила Панина.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила ранее, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в нескольких эпизодах: первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на сумму около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов), второй — того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.