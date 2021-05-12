«Тот факт, что репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа Госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским, едва ли является случайностью. Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом "ручного управления" со стороны США», — сказала Панина.
По ее словам, это событие стало еще одним шагом на пути превращения Украины в тоталитарное государство, где жестоко подавляется инакомыслие и попираются гражданские свободы.
«Для Зеленского эта история является еще одним эпизодом на пути саморазоблачения, сбрасывания масок. Выдвигаясь в президенты, он обещал наказать Порошенко, олицетворявшего кровь и войну. Вместо этого он делает прямо противоположное — организует репрессии против Медведчука, пытавшегося войну остановить», — подчеркнула депутат.
Также она добавила, что празднование 9 Мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру и их симпатии явно принадлежат «Оппозиционной платформе».
«На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента», — пояснила Панина.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила ранее, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в нескольких эпизодах: первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на сумму около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов), второй — того, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.