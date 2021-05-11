Украинские власти ничего не делают для сдерживания инфляции и повышения реальных доходов граждан, что «консервирует» бедность, ставшую уже хронической проблемой для страны. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко, чьи слова приведены на сайте политсилы 11 мая

Министр соцполитики Украины назвала число пенсионеров за «позорной границей» бедности © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк сообщил, что продовольственная инфляция на Украине остается на уровне, близком к двузначному. Так, за год цены на продукты питания выросли на 9,9%. Наибольшими темпами дорожали хлеб, подсолнечное масло и сахар — более чем на 60%, яйца — на 90%. Также подорожали транспортные услуги: стоимость горюче-смазочных материалов за это время увеличилась на 24,3%. Большими темпами росли, в частности, тарифы на услуги ЖКХ, отметил Бойко.

По его словам, рост цен «съедает» и без того маленькое увеличение социальных стандартов и перечеркивает любые попытки сократить уровень абсолютной бедности в стране, который вырос до 51%. Так, согласно данным политика, задолженность по зарплатам превысила 3 миллиарда гривен (8 млрд руб.).

«Вместо того чтобы задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер для сдерживания инфляции и противодействия ее дальнейшему росту, власть делает вид, что страна развивается, а недовольство людей хочет сдержать запретами», — подчеркнул он.

Бойко отметил, что ОПЗЖ предлагает реальные решения по защите украинских граждан от роста цен и предотвращению социально-экономического кризиса. Фракция считает необходимым принять разработанные ею законопроекты по снижению цен на природный газ, коммунальных тарифов и налогов для социально незащищенных украинцев.