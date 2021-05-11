Адаптивный карантин на Украине будет продлен до августа. Об этом заявил 10 мая премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина»

Кабмин продлил карантин на Украине до 30 июня © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», — пообещал Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает широкие возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — то страна живет в «зеленой» зоне.

«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет», — уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун.

На Украине действует модель «адаптивного карантина», которая предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». Большинство регионов страны сейчас находится в «желтой» зоне.