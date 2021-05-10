День Победы вместе с телеканалом «Интер» в воскресенье, 9 мая, отметили 11,5 миллионов человек. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе канала со ссылкой на данные исследования Nielsen

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Концерт стал самым рейтинговым событием праздничных выходных на украинском телевидении и безоговорочным лидером в своем слоте. На Украине его посмотрели более пяти миллионов человек.

Лидером в своем слоте «Интера» стал также фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», кроме того, телезрители приняли активное участие во внеэфирных акциях канала, посвященных Дню Победы: более 1,5 миллионов человек присоединились к маршу памяти онлайн «Наш полк».

Ранее «Интер» попадал под критику местных радикалов за аналогичную программу передач 9 мая. В частности, в 2018 году здание канала было заблокировано «патриотами» Украины с требованием снять с эфира «пропагандистский, антиукраинской контент».

В противном случае радикалы оставляли за собой право на любые действия против журналистов. Однако уже который год подряд передачи, приуроченные ко Дню Победы бьют рейтинги по просмотрам и аудитории.