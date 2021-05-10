Судя по данным замеров, «Интер» вышел 9 мая в лидеры украинского телеэфира среди всех украинских телеканалов. Сначала канал демонстрировал телемарафон «Наша Победа», который длился почти четыре часа, а позже — праздничный концерт «Победа. Одна на всех».
Концерт стал самым рейтинговым событием праздничных выходных на украинском телевидении и безоговорочным лидером в своем слоте. На Украине его посмотрели более пяти миллионов человек.
Лидером в своем слоте «Интера» стал также фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», кроме того, телезрители приняли активное участие во внеэфирных акциях канала, посвященных Дню Победы: более 1,5 миллионов человек присоединились к маршу памяти онлайн «Наш полк».
Ранее «Интер» попадал под критику местных радикалов за аналогичную программу передач 9 мая. В частности, в 2018 году здание канала было заблокировано «патриотами» Украины с требованием снять с эфира «пропагандистский, антиукраинской контент».
В противном случае радикалы оставляли за собой право на любые действия против журналистов. Однако уже который год подряд передачи, приуроченные ко Дню Победы бьют рейтинги по просмотрам и аудитории.