Зеленский пожелал здоровья народу Индии, а также подчеркнул, что поддержит предоставление государству гуманитарной помощи.
«Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшее время Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», — сказал президент.
Пунавала в свою очередь заявил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал гуманитарные поставки медицинского кислорода в Индию.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. В марте Индия приостановила поставку вакцины в страну.