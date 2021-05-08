Украина в ближайшее время отправит гуманитарную помощь Индии, страдающей от вспышки коронавируса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский на встрече с основателем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой, передает Офис президент 7 мая

Коронавирус: Украина пошла на жесткие меры в отношении Индии © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшее время Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины», — сказал президент.

Пунавала в свою очередь заявил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал гуманитарные поставки медицинского кислорода в Индию.

Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. В марте Индия приостановила поставку вакцины в страну.