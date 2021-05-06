Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 5 мая прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом он сообщил в Twitter

«Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — написал Блинкен.

Госдеп США рассказал, что Блинкен будет делать на Украине © Twitter, Secretary Antony Blinken Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Одной из основных тем переговоров заявлено выражение «непоколебимой поддержки США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России». Также, согласно программе визита, главы МИД США и Украины проведут переговоры, нацеленные на развитие стратегического партнерства Украины и США и усиление взаимодействия в сфере политики и безопасности.

Кроме того, на 6 мая Блинкен запланировал встречу с главой так называемой Православной церкви Украины Епифанием.

На 11:55 назначена совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и главы Госдепа США.

Затем Блинкен в видеоформате примет участие в круглом столе, посвященном реформам в сфере борьбы с коррупцией, и проведет переговоры с представителями посольства США в Киеве.