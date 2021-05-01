Для украинского внутреннего употребления объяснение всех проблем страны недостаточным вниманием со стороны Запада — уже почти привычка, и даже необходимость. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Владимир Зеленский заявил, что США — «хорошие друзья» Украины, однако президент США Джо Байден «должен делать больше», чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По его словам, Киеву нужно больше денег, больше оружия и — самое ключевое — больше поддержки для вступления страны в НАТО.

Эксперт напомнил, что украинцев в свое время уже загнали на Майдан байками о том, что страны Запада во главе с Америкой только и ждут повода, чтобы начать раздавать подарки исключительно из любви к Украине.

«Конечно, в последующие годы эти сказки оказались ложью, что, в конце концов, изобразил и сам Зеленский в сериале «Слуга народа». Я имею в виду сцену, когда президент Голобородько заявил жадным и наглым европейским переговорщикам: «Идите в *опу!» Конечно, это была всего лишь роль в сериале, представляющая персонажа Зеленского как «сильного украинского патриота»», — указал Рэнкас.

Теперь, когда на реального Зеленского давят радикалы и нацисты, он снова хочет сыграть «крутого парня» и выступить с критикой в адрес Байдена, но игра против американской и мировой олигархии — это совсем не привычное подкладывание свиней украинским министрам или губернаторам, и спонсоры Зеленского могут ускорить его отставку, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.