«Песня про Одессу» из оперетты «Белая акация» не может быть гимном Одессы, так как написана на русском языке, говорится в заявлении Офиса уполномоченного по защите государственного языка, обнародованного на его сайте 30 апреля

Введенную на Украине должность уполномоченного по госязыку в народе сразу окрестили шпрехенфюрером, или языковым фюрером, из-за ее нацистской окраски.

«Требует приведения в соответствие с законом решение Одесского городского совета от 16.04.2013 № 3297-VI "Об утверждении Положения о символике города Одессы и символах Одесского городского головы", которым утвердили русскоязычную композицию "Песня об Одессе" из советской оперетты "Белая акация" как гимн города», — говорится в документе.

Привоз: Как легендарный рынок уплыл из рук одесситов © Public Domain/Kuldinboxru Геннадий Труханов допускает реплики на русском языке, хотя сессии горсовета и другие заседания и ведёт на украинском.

Офис уполномоченного также возмущен тем, что во время встреч с избирателями многие политики позволяют себе общаться с народом на русском языке и даже размещают русскоязычные видеоролики в YouTube.