Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила сеть интернет-агитаторов, которые якобы дестабилизировали ситуацию накануне майских праздников. Об этом 30 апреля сообщается на сайте ведомства

По данным следствия, в Киеве разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату власти и агитировал присоединяться к ДНР и ЛНР. В СБУ заявили, что предотвратили «хакерскую атаку» РФ © из открытых источников

«Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях. Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины еще двум агитаторам из Черниговской и Волынской областей.

«Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Также, по материалам СБУ, суд признал виновными в преступлениях по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины двоих мужчин из Волыни и Сум.