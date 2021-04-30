«Украина, я вас обожаю. Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами *** стадион. *** политику. Мы братья», — заявил Моргенштерн.
В четверг, 29 апреля, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Моргенштерна (Алишера Валеева) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что музыкант опасается ехать на Украину, так как его «напугали события в Одессе», но какие именно, артист якобы не уточнил. При этом официальных сообщений об отмене выступлений не было.
На известие живо отреагировали в Верховной Раде, отдельные депутаты призвали коллег не пускать «это чудовище» в страну, заявив, что в противном случае физически помешают ему въехать.
Между тем билеты на концерты Моргенштерна на Украине давно продаются, на июнь у него были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Информации по поводу возврата билетов пока не поступало.