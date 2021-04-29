Российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) запретили въезд на Украину. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики 29 апреля

«Моргенштерну в Киеве не быть. Минкульт внес артиста в черный список. Теперь ему запрещен въезд в Украину», — прокомментировал новость Telegram-канал Vesti.ua.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что музыкант опасается ехать на Украину, так как его «напугали события в Одессе», но какие именно, артист якобы не уточнил. При этом официальных сообщений об отмене выступлений не было.

На известие живо отреагировали в Верховной Раде. Депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук назвал Моргенштерна чудовищем и призвал коллег не пускать исполнителя в страну, заявив, что в противном случае физически помешает ему въехать.

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Между тем, билеты на концерты Моргенштерна на Украине давно продаются, на июнь у него были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Информации по поводу возврата билетов пока не поступало.

Кстати, теперь в списке невъездных на Украину на сайте Минкульта теперь значится 181 одна фамилия. С полным перечнем звездных персон нон-грата из России можно ознакомиться здесь.