Ведущий Максим Галкин опубликовал забавное видео с их общей с певицей Аллой Пугачевой дочерью Лизой. Девочке на тот момент было 2,5 года, но она уже с гордостью хвасталась своими автомобилями. Пост артист разместил в Instagram 28 апреля

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«Много у тебя машинок. А ты, когда вырастешь, купишь себе большую машину или маленькую?» — говорит певица.

Однако беседа неожиданно прерывается из-за того, что маленькая Лиза роняет машинку и не может найти ее на полу. Ребенок ползает по полу, всячески выказывая расстройство по поводу случившегося, и в конце концов обращается за помощью к отцу. Галкин ответил дочери, что, скорее всего, авто под креслом, и девочка вскоре с радостью находит игрушку.

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Вероятно, видео с маленькой Лизой было записано в апреле, так как на столе, где она катала машинку, стоит ваза с вербами. Сейчас девочке семь лет, и она вместе со своим братом Гарри ходит в первый класс. По информации СМИ, за каждый месяц обучения звездные родители платят частной школе по 300 тысяч рублей.