Государственный переворот 2014 года на Украине был претворением в жизнь «парниковых» планов США в бывшем СССР и Европе. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман о непредсказуемом Путине, раскаявшемся Лукашенко и не подозревающем Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин Владимира Путина. В ходе своего выступления он сообщил, что РФ продолжит экологическую модернизацию, чтобы увеличить энергоэффективность во всех экономических отраслях. Президент также отметил, что не менее важно уделять внимание поглощению уже накопленного в атмосфере углекислого газа. Кроме того, Путин напомнил, что Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парникового газа: с 1991 года их объем уменьшился в два раза.

Эксперт пояснил, что тогда по указке Вашингтона Киев занялся проектами по «зеленой энергетике» и «зеленой промышленности», и под уничтожение попали наука, энергетика и промышленность Украины, которые ранее были достойными конкурентами многим странам Евросоюза и даже США.

«Администрация Байдена распространяет эту ложь для паралича Штатами практически всей мировой энергетики и промышленности — под предлогом борьбы с выбросами в атмосферу углекислого газа. Исходя из планов Вашингтона, развивать промышленность и энергетику можно будет только тем странам, которые вашингтонский обком почему-то сочтет наиболее приемлемыми для себя», — указал Вассерман.

Политолог добавил, что сам факт приглашения Путина на климатический саммит свидетельствует о том, что Вашингтон хочет заблокировать международные экономические проекты России, всю российскую экономику и хозяйственную деятельность.

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