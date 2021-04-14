Публицист Анатолий Вассерман в комментарии изданию Украина.ру ответил на вопрос, сможет ли встреча президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена разрешить украинский кризис

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк От редакции: во вторник Путин и Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу «в третьей стране». В МИД РФ заявили, что Москва делает свою часть работы по подготовке встречи глав государств.

Анатолий Вассерман:

— Разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным — не переговоры как таковые, а предварительное приглашение к ним. В Вашингтоне не считают помехой для переговоров то, что Байден в прямом эфире американского телевидения оскорбил Путина.

Слова Джо Байдена, что Владимир Путин «убийца», на самом деле принадлежат кукловодам Байдена. Будь это оскорбление случайной оговоркой, ее бы просто не опубликовали американские СМИ. Свою способность замалчивать неудобные для США вещи американские средства государственной пропаганды и дезинформации демонстрируют очень давно и очень успешно.

Предложение Вашингтона провести «в третьей стране» очные переговоры Путин — Байден является знаком того, что кукловоды Байдена поняли: они перегнули палку. У них не получится в ближайшем будущем продолжать прежнее манипулирование Российской Федерацией. Поэтому кукловодам Байдена нужно срочно возобновить такую возможность. Как именно?

На очных переговорах Путина и Байдена может быть поднят вопрос парниковой теории глобального потепления. Эта абсолютно лживая теория, опровергнутая в США еще в 1909 году, — ключевой пункт президентской повестки Байдена. Администрация Байдена распространяет эту ложь для паралича Штатами практически всей мировой энергетики и промышленности — под предлогом борьбы с выбросами в атмосферу углекислого газа. Исходя из планов Вашингтона, развивать промышленность и энергетику можно будет только тем странам, которые вашингтонский обком почему-то сочтет наиболее приемлемыми для себя.

Глобальное потепление окружение Байдена называет одной из самых важных тем повестки предполагаемой встречи Байдена с Владимиром Путиным. Ранее Штаты пригласили Россию на международную конференцию по глобальному потеплению, организатор и дирижер этой конференции — Вашингтон. Это значит, что Вашингтон хочет заблокировать международные экономические проекты России, всю российскую экономику и хозяйственную деятельность.

Государственный переворот 2014 года на Украине был претворением в жизнь «парниковых» планов США в бывшем СССР и Европе. Когда по указке Вашингтона Киев занялся проектами по «зеленой энергетике» и «зеленой промышленности», под уничтожение пошли наука, энергетика и промышленность Украины, которые ранее были достойными конкурентами многим странам Евросоюза и даже США.

Официальные представители США, включая спичрайтеров ограниченно дееспособного Джо Байдена, не раз заявляли, что будут взаимодействовать с остальным миром только с одной целью — продвижения по всему миру политической повестки дня США. Они это будут делать на тех направлениях, где у Штатов ключевые позиции, и исключительно для того, чтобы эти ключевые позиции усиливать. Переговоры с Путиным, которые по телефону предложил Путину Байден, нацелены на выкручивание Штатами рук Российской Федерации. Это особенно забавно выглядит, учитывая спортивные навыки человека, которому Байден предложил прямые переговоры.