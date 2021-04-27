В польском селе Лелице украинский заробитчанин откусил ухо земляку во время застолья. Об этом сообщили на днях на сайте местной полиции

Комаровский порекомендовал не ждать, если болит ухо © Facebook, Евгений Комаровский работали в одной фирме и проживали в одном доме. Они распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликт. Тогда 36-летний заробитчанин откусил 33-летнему земляку кусок правого уха. После этого сожители успокоились, помирились и продолжили пьянку.

Однако кровь у пострадавшего не остановилась, пришлось вызвать скорую. Его госпитализировали.

На следующий день полиция посетила место их работы. Нападавшему украинцу предъявили обвинение в нанесении серьезного ущерба здоровью.

В начале года в Польше под объективы видеокамер попал голый украинец. Он пришел ночью к фабрике LG, встал напротив входа и показал средние пальцы зданию. Оказалось, он приехал на заработки, но тяжелые условия вынудили его бросить работу.

Возвращение трудовых мигрантов на Украину — один из важных пунктов в стратегии президента Владимира Зеленского. Он говорил об этом еще в инаугурационной речи, в видеобращениях и особенно активно — в период пандемии коронавируса, когда весь мир закрылся на карантин, а часть заробитчан решила пересидеть его на родине. Но уже очевидно, что удержать украинцев в родной стране не удается.

Даже если экономика Польши в этом году будет серьезно снижаться, украинские трудовые мигранты все равно будут очень нужны в этой стране, потому что в условиях нехватки рабочих рук именно заробитчане могут быстро и профессионально закрыть эту потребность. Чтобы в Польшу перестали ехать украинцы, ее экономика должна упасть на уровень Украины (а сейчас ВВП Польши в 5 раз выше украинского).