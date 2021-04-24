Нельзя сказать, что электронные носители убивают бумажную книгу, они скорее отрывают время для досуга. Это происходит уже на протяжении лет пятнадцати, но тем не менее книга живёт, сказал руководитель «Книжного мира».
«Книга будет жить, но сейчас следует выпускать книгу одновременно в трёх форматах — бумажном, электронном и аудио. Каждый из них находит своего потребителя», — полагает Лобанов.
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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.