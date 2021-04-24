Книга сама по себе не умрет никогда, но сейчас стоит задуматься над выпуском книги в трех форматах - бумажном, электронном и аудио, сказал в интервью Украина.ру руководитель популярного российского издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов

Дмитрий Лобанов: «Наши книги на Украину все-таки проникают» © Facebook, Владимир Чижевский

«Книга будет жить, но сейчас следует выпускать книгу одновременно в трёх форматах — бумажном, электронном и аудио. Каждый из них находит своего потребителя», — полагает Лобанов.

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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.