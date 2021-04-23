Украинского политика, бывшего депутата Верховной Рады Михаила Добкина атаковали в соцсетях за то, что тот попросил поддержать двух мальчиков из России. Соответствующий пост он 22 апреля опубликовал в своем Instagram

Добкин опубликовал снимок двоих братьев, Андрея и Паши Лапушкиных из Екатеринбурга, и попросил их поддержать.

По словам политика, Паша страдает от болезни «хрустального человека», или несовершенного остеогенеза, которое характеризует повышенная ломкость костей. Из-за болезни одного оба брата перебрались из Екатеринбурга в Москву.

Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

Пользователи в основном поддержали политика, но нашлись и те, кто возмутился тому, что Добкин помогает российским, а не украинским детям: «А что в Украине некого поддерживать? Зачем нам Москва и Екатеринбург? Смешно…»

Несмотря на то, что Добкин в настоящее время не участвует в политике, он часто появляется в различных ток-шоу на телевидении и ведет соцсети — в Instagram у политика более 97 тысяч подписчиков.