В Киеве вооруженный мужчина в маске напал на машину и, взяв в заложники двух женщин, начал требовать за них выкуп в размере 5 тыс. долларов, заявили в отделе коммуникаций столичной полиции 22 апреля

Злоумышленник сел на заднее сидение машины и начал угрожать пистолетом 60-летней женщине и ее 31-летней дочери с требованием за спасение их жизней суммы в размере 5 тыс. долларов.

«У заложниц таких денег не было, но одна из женщин позвонила мужу и попросила его привезти необходимую сумму. Тот выслушал своего супругу, а после разговора с ней сразу же сообщил о происходящем в полицию», — сообщили украинские правоохранители.

Украинский депутат похитил семью иностранцев и держал их у себя в подвале © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Ранее одесские правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые требовали 1 миллион долларов за выкуп похищенного юноши. Они взяли напрокат машину и вывезли жертву в Киев, где держали связанным в арендованной квартире.