Злоумышленник сел на заднее сидение машины и начал угрожать пистолетом 60-летней женщине и ее 31-летней дочери с требованием за спасение их жизней суммы в размере 5 тыс. долларов.
«У заложниц таких денег не было, но одна из женщин позвонила мужу и попросила его привезти необходимую сумму. Тот выслушал своего супругу, а после разговора с ней сразу же сообщил о происходящем в полицию», — сообщили украинские правоохранители.
Во время спасения заложников оперативники передали злоумышленнику сумку с деньгами, после чего он отпустил женщин. Позднее 30-летнего киевлянина, организовавшего нападение, арестовали. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы.
Ранее одесские правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые требовали 1 миллион долларов за выкуп похищенного юноши. Они взяли напрокат машину и вывезли жертву в Киев, где держали связанным в арендованной квартире.