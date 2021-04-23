Ценители кофе с большей вероятностью сохранят печень в здоровом состоянии. К такому выводу пришли исследователи Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в США, передают 22 апреля «Известия»

Двойная половинка ко Дню Киева. Что пили киевляне в старые добрые времена © Pixabay/cocoparisienne

Ученые изучили данные об изменениях в состоянии организма, зафиксированных в течение 20 лет у 14 ,2 тыс. человек возрастом от 45 до 64 лет. Их задачей было выяснить, какие привычки и каким образом повлияли на здоровье данной группы людей.

У всех добровольцев, принявших участие в исследовании, были проблемы с печенью. Однако, согласно выводам ученых, у любителей кофе цирроз возникал на 21% реже, чем у тех, кто его не пил.

Причем чем больше участник исследования пил кофе, тем сильнее снижался риск осложнений для печени: от двух чашек в день — на 44%, от трех чашек — на 57%, четырех — на 65%.

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что в умеренных количествах (не более 150-200 г за раз или 400 г в день) кофе безопасен для организма и от него нет смысла отказываться, если нет запрета по медицинским показаниям.

При этом диетолог Наталья Власнюк призвала кофеманов время от времени заменять кофе на напиток из цикория, который содержит полезный для организма инулин.