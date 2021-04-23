России не нужно громить украинскую армию, если она пойдет в наступление на Донбасс. России достаточно средствами радиоэлектронной борьбы сделать её слепой и глухой, так чтобы она не могла сопротивляться. Об этом рассказал политолог Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Донбасс и Приднестровье находятся под защитой России © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Эксперт отметил, что Россия может подавить старое украинское ПВО и что у нее будет полное господство в воздухе, когда она сможет наносить любые удары любыми тактическими ракетами («Калибрами», «Точкой У» и т.д.) по соответствующим штабам.

«Сразу же начнётся дезорганизация, и украинское войско просто побежит, причём побежит не просто, а в Киев, чтобы свергать Зеленского, как это мы сейчас наблюдаем в Армении ситуацию после Карабаха, а Россия возьмёт всю территорию Новороссии вплоть до Приднестровья и Днепра, чтобы соединить с Приднестровьем российскую землю, чтобы больше не было разговоров, что это какой-то эксклав, который можно уничтожить совместно украинцам и молдаванам», — указал Матвейчев.

Политолог добавил, что в этом случае действительно настанет конец украинской государственности, о котором предупреждал президент РФ Владимир Путин.

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