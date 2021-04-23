Шпионить в пользу украинского государства является слишком низким поступком, сказал в интервью Украина.ру политолог Николай Стариков

Украинский футболист-шпион останется сидеть в российской тюрьме © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Заниматься шпионажем в пользу Украины — это уже, знаете, просто запредельное. Запредельно низкое, запредельно смешное, запредельно… Ну вот запредельное во всех смыслах», — полагает Стариков.

Ранее украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка задержали по подозрению в шпионаже и выслали из РФ. В Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что действия украинского дипломата по отношению к России носят враждебный характер.

Украина заявила о том, что задержание Сосонюка является российской провокацией, и объявила об ответных мерах в отношении дипломатов России, сообщил заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

Ранее МИД РФ пригрозил выслать еще одного украинского дипломата в качестве протеста в ответ на решение МИД Украины объявить персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве.