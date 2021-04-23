За шпионаж нужно сажать в тюрьму и лишать гражданства страны, которую он предал, потому что если человек пошел против своей Родины, то лучше уж пусть он будет гражданином какого-то другого государства, на которое он работает, сказал политолог.
«Заниматься шпионажем в пользу Украины — это уже, знаете, просто запредельное. Запредельно низкое, запредельно смешное, запредельно… Ну вот запредельное во всех смыслах», — полагает Стариков.
Ранее украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка задержали по подозрению в шпионаже и выслали из РФ. В Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что действия украинского дипломата по отношению к России носят враждебный характер.
Украина заявила о том, что задержание Сосонюка является российской провокацией, и объявила об ответных мерах в отношении дипломатов России, сообщил заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.
Ранее МИД РФ пригрозил выслать еще одного украинского дипломата в качестве протеста в ответ на решение МИД Украины объявить персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве.