Ведущий Андрей Малахов отметил 10 лет одной из своих передач. В апреле 2011 года в эфире канала «Россия 1» вышел первый выпуск программы «Прямой эфир». О самых запоминающихся выпусках и ведущих проекта на днях написала «Экспресс газета»

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«Есть известная фраза писателя Мережковского: "Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину". То же можно сказать и о "Прямом эфире": это жизнь современных россиян, порой в самые ее драматические моменты», — заявил продюсер программы Александр Митрошенков.

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На юбилейный эфир передачи пришли бывшие ведущие. Впервые программа вышла с Михаилом Зеленским, через два года его сменил Борис Корчевников, а триумфатором шоу оказался Андрей Малахов, при котором рейтинги проекта побили все возможные рекорды.

Критиковали Малахова не реже, чем хвалили. Одной из самых громких историй прошлого года стала измена стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) своей жене и уроженке Украины Наташе Королевой. После выхода программы в эфир звездная пара назвала ведущего предателем, перетряхивающим грязное белье.