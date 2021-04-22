Лучшим вариантом для Украины в условиях экономии вакцин был бы препарат производства Johnson & Johnson, поскольку он показывает хорошие результаты уже при однократном введении. Об этом врач-педиатр Евгений Комаровский заявил 21 апреля на сессии Харьковского горсовета, передают Vesti.ua

«Чип дает себя знать»: Комаровский сказал, какой вакциной привился от коронавируса © Facebook, Евгений Комаровский сказал врач.

Он также отметил вакцину Sinovaс, которая, по его словам, отличается от других более легкой переносимостью, так как похожа на привычные вакцины от гриппа. Однако, как отметил Комаровский, она не имеет эффективности в промежуток времени между дозами, что чревато ростом заболеваемости.

Педиатр также вспомнил о прибывшей три дня назад в Харьков вакцине Pfizer и подчеркнул, что «будет стыдно», если кто-то из депутатов привьется ей вне очереди, так как международные организации передали этот препарат Украине для вакцинации наиболее уязвимых слоев населения.

Комаровский также отметил важность вакцинации для общества, в том числе и для переболевших. Он настаивает, что иммунитет, выработанный вакцинацией, гораздо выше того, который возникает после перенесенной болезни.

По его мнению, в первую очередь надо вакцинировать кассиров в магазинах и работников коммунальных предприятий, начиная с транспорта. Кроме того, по мнению Комаровского, на Украине необходима уголовная ответственность за фальсификацию медицинских данных.

Сам Евгений Комаровский вакцинировался 13 апреля индийским препаратом CoviShield.