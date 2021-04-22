Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, Луганск и Донецк. Однако прогнозы по обмену пока не оптимистичные, заявила 22 апреля украинский омбудсмен Татьяна Денисова в интервью rbc.ua

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что на Пасху может произойти обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 — осужденные пожизненно. Мы просим, нам говорят "мы подумаем", вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ по этому вопросу. Передать хотя бы не людей, а уголовные дела», — сказала Денисова.

По ее словам, в ЛДНР находится 220 уголовных дел в отношении 235 украинцев, осужденных до 2014 года.

«К сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу», — ответила она на вопрос о перспективах обмена.

Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ЛДНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В 2020 году обмен состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛДНР — 20.