На острове Бугский Гард в Николаевской области 21 апреля прошла масштабная акция протеста, в ходе которой ветераны АТО («антитеррористической операции» в Донбассе) приковали себя цепями к скале, выступая против затопления водохранилища, которое нанесет непоправимый вред парку и экологии региона. Об этом сообщало местное издание «Новости N»

На Украине создали игру про психически больных атошников © small-games.info Отмечается, что в акции приняли участие уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации военнослужащих Вадим Свириденко, глава «Нацкорпуса» в Николаеве Никита Плеханов, глава ассоциации участников и инвалидов АТО Илья Шполянский, а также члены ассоциации участников АТО Одесской области.

По словам Шполянского, на акцию приехало много ветеранов АТО, представителей патриотических и экологических организаций. Всего присутствовало около 100 человек.

«Дельцы с "Энергоатома", пользуясь тем, что сегодня запрещено проводить общественные слушания, заменили их на общественные обсуждения, что фактически является профанацией. На самом деле никаких общественных обсуждений не проводится: они пытаются, пользуясь эпидемией, "пропихнуть" этот проект. Наша задача — добиться от президента, Кабмина и Верховной Рады запретить реализацию проекта, а именно затопление прекрасной экологической жемчужины, которая имеет также историческое значение», — заявил глава ассоциации участников АТО.

В ходе акции ветераны Александр Терещенко, Александр Кротык и Олег Кравец приковали себя цепями к валуну.

«Мы клянемся, что, если остров начнут затапливать, мы уйдем под воду вместе с ним», — сказали они.

В городе Южноукраинске расположена Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция, для надлежащей работы которой требуется поднимать уровень воды Александровского водохранилища, являющегося участком реки Южный Буг, которая входит в состав национального парка «Бугский Гард». Таким образом, любое увеличение уровня Александровского водохранилища происходит за счет уменьшения территории парка.