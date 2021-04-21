Депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, комментируя устроенную в Киеве во время карантина вечеринку, заявил, что празднование чего-либо в отельных номерах гостиниц не запрещено. Он написал об этом на своей странице в Facebook 20 апреля

Прогулка по граблям: Тищенко устроил роскошный праздник для жены во время локдауна © Facebook, NikolayTishenko Аллы Барановской 18 апреля. По факту инцидента было открыто уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Тищенко подчеркнул, что празднование проходило не в ресторане, а в номерах отеля.

«Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения», — заявил он.

При этом депутат отметил, что будет полностью содействовать полиции в расследовании, если оно необходимо, а сумму, потраченную на праздник, Барановская внесет в декларацию, если того будет требовать законодательство.

Нардеп также принес «искренние извинения перед обществом» и заявил, что готов нести политическую ответственность за свои действия.

Ранее пресс-служба партии «Слуга народа» сообщила, что на заседании парламентской фракции 22 апреля руководство заслушает информацию от Тищенко.