Ранее СМИ опубликовали видео из ресторана отеля Fairmont в Киеве, где Тищенко, судя по всему, устроил праздник в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской 18 апреля. По факту инцидента было открыто уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.
Тищенко подчеркнул, что празднование проходило не в ресторане, а в номерах отеля.
«Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения», — заявил он.
При этом депутат отметил, что будет полностью содействовать полиции в расследовании, если оно необходимо, а сумму, потраченную на праздник, Барановская внесет в декларацию, если того будет требовать законодательство.
Нардеп также принес «искренние извинения перед обществом» и заявил, что готов нести политическую ответственность за свои действия.
Ранее пресс-служба партии «Слуга народа» сообщила, что на заседании парламентской фракции 22 апреля руководство заслушает информацию от Тищенко.