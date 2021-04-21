Документ позволит быстро доукомплектовать резервистами воинские подразделения и повысить боеспособность во время растущей «военной агрессии».
«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, <…>, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.
В ОП подчеркнули, что закон вводит новый вид военной службы — военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
В марте Верховная Рада приняла закон о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военкоматов (законопроект №3553), который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.
Ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич говорил, что закон предусматривает контракты с резервистами и касается введения нового вида службы, позволяющего оперативно в случае обострения ситуации привлечь уже имеющийся резерв.