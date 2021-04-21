Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации, сообщает пресс-служба Офиса Президента (ОП) 21 апреля

Документ позволит быстро доукомплектовать резервистами воинские подразделения и повысить боеспособность во время растущей «военной агрессии».

«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, <…>, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что закон вводит новый вид военной службы — военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич говорил, что закон предусматривает контракты с резервистами и касается введения нового вида службы, позволяющего оперативно в случае обострения ситуации привлечь уже имеющийся резерв.