Журналисты заявили, что все перечисленное имущество записано на компанию «Перезвон», которая зарегистрирована во Львове и официально находится в собственности 80-летнего тестя Дубневича, Мирослава Швыдкого.
Также, по данным проекта, Швыдкий является акционером фирмы на Кипре, которая владеет 200 золотыми слитками весом по одному килограмму каждый. Однако тесть Дубневича свою принадлежность к этой фирме отрицает, говоря о себе в контексте подставного лица.
Ранее стало известно, что братья Дубневичи (Ярослав и Богдан), по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, получили сверхприбыли от производства электроэнергии за счет газа, полученного от «Нафтогаз Украины» по ценам как для бытовых потребителей.