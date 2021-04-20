У депутата Верховной Рады от партии «За будущее» Ярослава Дубневича нашли 200 кг золота, автомобили и дорогую недвижимость, которые он переписал на своего тестя, сообщили расследователи проекта «Нашi грошi». Видео было опубликовано на YouTube-канале BIHUS info 19 апреля

Журналисты заявили, что все перечисленное имущество записано на компанию «Перезвон», которая зарегистрирована во Львове и официально находится в собственности 80-летнего тестя Дубневича, Мирослава Швыдкого.

Депутат Дубневич внес часть залога еще до ареста — адвокат © commons.wikimedia.org, AndrKondr0404

Ранее стало известно, что братья Дубневичи (Ярослав и Богдан), по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, получили сверхприбыли от производства электроэнергии за счет газа, полученного от «Нафтогаз Украины» по ценам как для бытовых потребителей.