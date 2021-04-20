В Киевском метрополитене подростки устроили перекур прямо в вагоне. Видео опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный» 20 апреля

Несмотря на карантинные ограничения в связи с коронавирусом, в одном из вагонов столичного метро проехали два подростка — парень и девушка, которые записали весь процесс курения на видео и выложили в свои социальные сети.

«Интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?» — подписано видео.

В Киеве хотят декоммунизировать непостроенную станцию метро © Ukraina.ru

С 5 апреля в киевском метро могут ездить только представители критической для города инфраструктуры. На данный момент неизвестно, являются ли парень и девушка работниками такого предприятия.

В метро Киева довольно часто происходят разные инциденты с участием подростков. Так, летом прошлого года киевляне заметили нескольких парней, которые бегали по крышам вагонов поезда и прыгали в Днепр.