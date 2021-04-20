«Быть в хороших отношениях с президентом Путиным — это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю», — сказал Трамп.
Он добавил, что Москва и Пекин вместе набирают силу.
Трамп также прокомментировал приписываемые России связи с афганскими боевиками. По его словам, последние события подтверждают, что публикации в американских СМИ были вымыслом.
В июне прошлого года The New York Times опубликовала заявления о том, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан» боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. По данным издания, Москва ставила себе целью сорвать переговоры талибов и США. Однако в Белом доме уже тогда усомнились в подобных разведданных. В администрации президента США отметили, что каждый день от разведки поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю.
На прошлой неделе бывший помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал извиниться тех, кто обвинял Москву в связи талибами и назвал сведения об этом очень подозрительными.