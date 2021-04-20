Вашингтон должен наладить отношения с Москвой и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 апреля заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News

Ищенко сказал, что было бы с американской экономикой и долларом, если бы Трамп остался у власти © РИА Новости, Нина Зотина

Он добавил, что Москва и Пекин вместе набирают силу.

Трамп также прокомментировал приписываемые России связи с афганскими боевиками. По его словам, последние события подтверждают, что публикации в американских СМИ были вымыслом.

В июне прошлого года The New York Times опубликовала заявления о том, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан» боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. По данным издания, Москва ставила себе целью сорвать переговоры талибов и США. Однако в Белом доме уже тогда усомнились в подобных разведданных. В администрации президента США отметили, что каждый день от разведки поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю.

На прошлой неделе бывший помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал извиниться тех, кто обвинял Москву в связи талибами и назвал сведения об этом очень подозрительными.