Те силы, которые убедили Владимира Зеленского стать президентом Украины, поломали ему жизнь, потому что ни славы, ни богатства, ни спокойной старости он уже не получит.Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Павел Рудяков: НАТО относится к Украине, как к своей любовнице © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Быстряков заявил, что Зеленского чуть ли не заставили стать президентом, тем самым сломав ему жизнь.

Эксперт пояснил, что окружение Зеленского его руками натворило столько противозаконных действий, что после завершения президентства ему придется или прятаться где-то далеко, либо идти в тюрьму после публичного суда.

«Есть такое расхожее выражение: «оказаться в нужном месте в нужное время». Так вот Зеленский оказался в ненужном месте в ненужное время. Потому что сейчас объективно тяжелая пора. Но он же согласился в рамках того выбора, который ему предоставили. Он же мог отказаться. Были же люди из неполитических сфер, которые попадали в этот государственно-политический омут, но они же все равно выбирались», — указал Рудяков.

Сегодня у Зеленского есть два варианта выхода из этой ситуации (плохой и очень плохой), и пока что Зеленский движется по «очень плохому варианту», заключил политолог.

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