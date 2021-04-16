«Сегодня я сопровождаю Владимира в рабочем визите во Францию. Два года со времени предыдущего посещения Елисейского дворца пролетели как одно мгновение, и нам приятно снова встретиться с @emmanuelmacron и Брижит Макрон… А пока — Bonjour Paris! Ça fait longtemps. Quel plaisir d'être ici à nouveau», — написала Зеленская.
Зеленская опубликовала в Instagram снимки со встречи с Брижит Макрон. Первая леди Франции нарядилась в платье французского дома моды Louis Vuitton со знаковым цветком бренда по центру.
Елена Зеленская осталась верна страсти к скрывающим фигуру, мешковатым костюмам. Как и во время визита в Турцию, она выбрала костюм с юбкой от украинской марки Lake Studio. Также Зеленская выходила в свет в нарядах этой марки во время официальных визитов Владимира Зеленского в Азербайджан и Японию.
Ранее супругу президента Украины нередко критиковали за странный выбор одежды для зарубежных визитов. Несмотря на то, что она выбирает костюмы отечественных модельеров, в соцсетях указывают, что они не красят фигуру первой леди.