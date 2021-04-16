Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская прибыла вместе с ним на встречу с лидером Франции и его женой Брижит Макрон. Она рассказала о беседе с супругой Макрона в Instagram 16 апреля

Оттенок имеет значение: нарушила ли Елена Зеленская дипломатический протокол Японии? © REUTERS, Carl Court/Pool | REUTERS, Carl Court/Pool | Перейти в фотобанк

Зеленская опубликовала в Instagram снимки со встречи с Брижит Макрон. Первая леди Франции нарядилась в платье французского дома моды Louis Vuitton со знаковым цветком бренда по центру.

Елена Зеленская осталась верна страсти к скрывающим фигуру, мешковатым костюмам. Как и во время визита в Турцию, она выбрала костюм с юбкой от украинской марки Lake Studio. Также Зеленская выходила в свет в нарядах этой марки во время официальных визитов Владимира Зеленского в Азербайджан и Японию.

Ранее супругу президента Украины нередко критиковали за странный выбор одежды для зарубежных визитов. Несмотря на то, что она выбирает костюмы отечественных модельеров, в соцсетях указывают, что они не красят фигуру первой леди.