В ведомстве также заявили о том, что в связи с учениями в отдельных районах введут «особый режим», то есть ограничат или запретят движение транспорта и пешеходов, будут проверять документы, удостоверяющие личность и осматривать личные вещи и автомобили.
За время учений Вооруженные силы Украины должны будут отработать алгоритм борьбы с защитниками Донецкой и Луганской Республик, а также проверить уровень защиты потенциально «уязвимых» объектов.
Старт учений будет 20 апреля. Их проведут на объектах возможных «террористических посягательств» в условиях, максимально приближенных к реальным.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.