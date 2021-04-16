В Одессе и области пройдут трехдневные «антитеррористические» учения Службы Безопасности Украины (СБУ) и будет введен «особый режим», сообщили в пресс-службе регионального отдела СБУ 16 апреля

В ведомстве также заявили о том, что в связи с учениями в отдельных районах введут «особый режим», то есть ограничат или запретят движение транспорта и пешеходов, будут проверять документы, удостоверяющие личность и осматривать личные вещи и автомобили.

За время учений Вооруженные силы Украины должны будут отработать алгоритм борьбы с защитниками Донецкой и Луганской Республик, а также проверить уровень защиты потенциально «уязвимых» объектов.

СБУ начала антитеррористические учения на границе с Россией © из открытых источников

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.