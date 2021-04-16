На фото Джамала позировала не только с новой прической, но и примерила эффектный образ: темные джинсы с дырками на коленях, белые кеды с разноцветными шнурками и свободная рубашка с черно-белым принтом, украшенная яркими картинками и надписями.
«В любой непонятной ситуации меняй прическу!» — написала певица.
Поклонникам понравился эксперимент: «Взяла на заметку, спасибо», «Тебе идут косички. Крупные или мелкие… Впервые (публично) ты заплела косы в Стокгольме на "Евровидение". Сразу было понятно, что это твое», «Очень красиво! Необычно», «Класс! Вам идет», «Какая стильная. Хочу такой образ» и др.
Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».