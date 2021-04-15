Троих граждан, якобы причастных к контрабанде, лишили гражданства Украины. Об этом 14 апреля сообщил портал Liga.net со ссылкой на источник

Бесполезные хлопоты. Чем знамениты контрабандисты из санкционного списка Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. По его словам, для некоторых физических и юридических лиц наступила «черная пятница».

Зеленский также ввел санкции против 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.