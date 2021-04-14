Состоявшийся 13 апреля телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит РИА Новости 13 апреля

Разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе США. Американский президент предложил провести саммит РФ-США в третьей стране в ближайшие месяцы и высказал заинтересованность в стабилизации отношений двух стран.

«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Байден & Путин: будет ли «Большая сделка – 2»? © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Оценивая перспективы проведения будущего саммита с участием Байдена и Путина, Псаки заявила, что США видят в нем возможность обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.

Ранее в ООН позитивно оценили переговоры Путина и Байдена. Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о беседе между президентами России и США.

Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля вечером 13 апреля. Эта тенденция продолжилась и 14 апреля.

Кроме того, рынок акций РФ поднялся к уровням начала апреля за счет ослабления геополитической напряженности.