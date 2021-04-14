В Министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики заявили о том, что «нюрнбергский процесс» для Украины неизбежен, и виновные в преступлениях против граждан Донбасса понесут наказание

В заявлении МИД ЛНР сообщается, что «в прицелах их пушек, "Градов" и авиации» оказались как ополченцы Донбасса, «вставшие на защиту своей земли, семьи, истории и русской идентичности», так и мирные граждане.

«История все расставит по местам, украинский "нюрнберг" обязательно состоится», — написано в заявлении внешнеполитического ведомства народной республики.

Аксенов: Украинских нацистов ждет новый Нюрнберг © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Леонид Пасечник сообщил, что с начала войны в Донбассе погибли более двух тысяч мирных жителей республики, в том числе 35 детей.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года начал «антитеррористическую операцию» в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на «операцию Объединенных сил» (ООС).