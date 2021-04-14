В соцсети Instagram удалили фотографию рэперши Alyona Alyona, на которой она в обнаженном виде прикрывалась флагом Украины. Причиной стали жалобы пользователей на оскорбление государственного символа, сообщил 13 апреля сайт kp.ua

Украинская рэперша заговорила о патриотизме, прикрыв наготу флагом © Alyona Alyona/Инстаграм Алена Савраненко, известная как Аlyona Аlyona, в последнее время занимается в соцсети продвижением своего нового альбома Galas.

На фото рэпершу вдохновил образ американской певицы Lizzo, у которой есть такой же снимок с флагом США.

«Я выбрала то фото, которое близко мне, потому что я также переживаю за свое государство. Я участвую во многих социнициативах, я занимаюсь благотворительностью для изменения общества к лучшему. Для меня эта фотография, во-первых, имеет большой фидбэк в моем сердце, потому что это красиво, во-вторых, она провокационная», — пояснила рэперша идею снимка.

Сейчас фото, на котором артистка прикрывает обнаженное тело флагом Украины, исчезло из соцсети.

Множество пользователей Instagram в комментариях к записи заявили, что снимок не добавляет никому патриотизма по отношению к Украине, а скорее наоборот. Из-за жалоб администрация соцсети удалила публикацию в Instagram рэперши.

Однако Аlyona Аlyona не сдается и планирует повторно опубликовать снимок с флагом Украины. Об этом ее представители сообщили в комментарии СМИ.