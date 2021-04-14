Алена Савраненко, известная как Аlyona Аlyona, в последнее время занимается в соцсети продвижением своего нового альбома Galas.
На фото рэпершу вдохновил образ американской певицы Lizzo, у которой есть такой же снимок с флагом США.
«Я выбрала то фото, которое близко мне, потому что я также переживаю за свое государство. Я участвую во многих социнициативах, я занимаюсь благотворительностью для изменения общества к лучшему. Для меня эта фотография, во-первых, имеет большой фидбэк в моем сердце, потому что это красиво, во-вторых, она провокационная», — пояснила рэперша идею снимка.
Сейчас фото, на котором артистка прикрывает обнаженное тело флагом Украины, исчезло из соцсети.
Множество пользователей Instagram в комментариях к записи заявили, что снимок не добавляет никому патриотизма по отношению к Украине, а скорее наоборот. Из-за жалоб администрация соцсети удалила публикацию в Instagram рэперши.
Однако Аlyona Аlyona не сдается и планирует повторно опубликовать снимок с флагом Украины. Об этом ее представители сообщили в комментарии СМИ.