Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля.
«Я думаю, чрезвычайно важно для работы, которая идет здесь в ООН для мира и безопасности, чтобы был открытый и позитивный диалог между Москвой и Вашингтоном, двумя постоянными членами Совета Безопасности», — сказал Дюжаррик.
Он добавил, что ООН поддержит любой диалог между Россией и США.
Ранее стало известно, что разговор между Байденом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны.
Американский президент предложил российскому коллеге провести саммит США — РФ в третьей стране в ближайшие несколько месяцев и подтвердил приглашение на климатический саммит 22-23 апреля.
Байден также высказал заинтересованность в нормализации положения дел в двусторонних отношениях и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по ряду острых проблем.
Среди них — обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.