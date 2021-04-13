Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик о состоявшемся 13 апреля телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом

Итоги разговора лидеров РФ и Соединенных Штатов также оценили и рынки, это привело к резкому росту курса рубля.

«Я думаю, чрезвычайно важно для работы, которая идет здесь в ООН для мира и безопасности, чтобы был открытый и позитивный диалог между Москвой и Вашингтоном, двумя постоянными членами Совета Безопасности», — сказал Дюжаррик.

Зеленский разбушевался: зачем президент Украины бросил вызов Байдену © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Ранее стало известно, что разговор между Байденом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны.

Американский президент предложил российскому коллеге провести саммит США — РФ в третьей стране в ближайшие несколько месяцев и подтвердил приглашение на климатический саммит 22-23 апреля.

Байден также высказал заинтересованность в нормализации положения дел в двусторонних отношениях и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по ряду острых проблем.

Среди них — обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.