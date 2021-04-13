Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко появилась на заседании Верховной Рады Украины 13 апреля в образе строгой учительницы и отчитала депутатов за «базар в зале»

На сей раз Тимошенко пришла в строгой белоснежной блузке и деловой черной юбке с металлическими деталями на поясе. В очках в модной оправе и на высоких каблуках она обратилась к парламентариям, как к непослушным школьникам.

Тимошенко хочет вынести на референдум пять вопросов © Facebook, Юлія Тимошенко

«С этим залом говорить нет смысла. Здесь идет работа против Украины и против людей. Поэтому «Батькивщина» объявляет всеукраинский референдум по вопросу запрета продажи украинской земли!» — написала политик позднее в Facebook.

Тимошенко заявила, что в Раде хотят протащить принятие изменений в законопроекте о продаже земли, и призвала провести по этому вопросу референдум.

Она также сообщила, что представители «Батькивщины» не будут голосовать в Раде по земельным законам. Фракция «Батькивщины» покинула заседание вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь».

«Политический бульдог. Хороший вице-президент бы был», «Давай референдум», «Базар-вокзал, никакого порядку», «Ничего не делаете, кроме высоких слов», — отреагировали подписчики Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сапоги-чулки и кружева из кожи: Тимошенко впечатлила весенним нарядом