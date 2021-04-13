Белорусский музыкант, экс-солист советской группы «Песняры» Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни. Об этом сообщается 13 апреля на официальной странице группы в Facebook

Отчего наступила смерть музыканта, не уточняется.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!» — говорится в сообщении.

Леонид Борткевич родился в Минске 25 мая 1949 года. Получил диплом архитектора. Некоторое время был вокалистом ансамбля «Золотые яблоки».

Первооткрывателям советского рока пятьдесят лет: взлет и падение «Песняров» © РИА Новости, Юрий Иванов | Перейти в фотобанк

Возглавил «Песняров» после смерти Владимира Мулявина. Заслуженный артист Белоруссии.

Был женат на знаменитой советской гимнастке Ольге Корбут. Всего был женат три раза, отец троих сыновей.