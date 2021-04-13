Отчего наступила смерть музыканта, не уточняется.
«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!» — говорится в сообщении.
Леонид Борткевич родился в Минске 25 мая 1949 года. Получил диплом архитектора. Некоторое время был вокалистом ансамбля «Золотые яблоки».
Выступал как солист ансамбля «Песняры» с 1970 по 1980 и с 1999 по 2003 год. Исполнял такие хиты, как «Белоруссия», «Вероника», «Берёзовый сок».
Возглавил «Песняров» после смерти Владимира Мулявина. Заслуженный артист Белоруссии.
Был женат на знаменитой советской гимнастке Ольге Корбут. Всего был женат три раза, отец троих сыновей.