По словам Зеленского, космическая отрасль — это «романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением». 

«60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», — написал глава государства. 

Украина и день космонавтики: вышиванка вместо скафандра
Украина и день космонавтики: вышиванка вместо скафандра
© Андрій Манчук
По словам Зеленского, Украина сейчас входит в «клуб космических держав» и занимает среди его участников 13-е место. Он отметил, что украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире совершил пилотируемый полет вокруг Земли на корабле «Восток-1».