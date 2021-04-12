По словам Зеленского, космическая отрасль — это «романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением».
«60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», — написал глава государства.
По словам Зеленского, Украина сейчас входит в «клуб космических держав» и занимает среди его участников 13-е место. Он отметил, что украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире совершил пилотируемый полет вокруг Земли на корабле «Восток-1».