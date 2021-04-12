Первый полет в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, был бы невозможен без вклада Украины, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем Telegram-канале

По словам Зеленского, космическая отрасль — это «романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением».

«60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», — написал глава государства.

Украина и день космонавтики: вышиванка вместо скафандра © Андрій Манчук

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире совершил пилотируемый полет вокруг Земли на корабле «Восток-1».