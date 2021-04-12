Евросоюз ранее принял решение о полном переходе на безуглеродную энергетику, одной из основ которой является использование водородного топлива, до 2050 года.
«Одобрить предложения о создании научно-исследовательского центра водородной энергетики и лаборатории по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики», — цитирует агентство документ.
В соответствии с документом новый центр будет действовать на базе возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Узбекистана.
Президент также поручил профильным ведомствам в рамках соглашений с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) привлечь инвестиции и научных специалистов этих фирм к работам создаваемого центра.
Узбекским ведомствам поручено к августу подготовить предложения о разработке пилотных проектов по внедрению «зеленых» водородных технологий в экономике и введении льгот для создания опытно-испытательных устройств.